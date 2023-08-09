В Міноборони Німеччини підтвердили передачу Україні танків Leopard-1

В Міністерстві оборони Німеччини підтвердили передачу додаткових Leopard-1. Йдеться про 25 танків й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Вчора, 8 серпня, з'явилась інформація про "неназвану компанію", яка закупила 50 танків Leopard 1 у компанії OIP Land Systems, що належить Фредді Верслуйсу. Останній придбав їх близько 10 років тому, коли уряд Бельгії проводив оптимізацію витрат в Збройних силах.

Пізніше стало відомо, що покупцем виявися концерн Rheinmetall. Саме він придбав 50 танків Leopard 1, частину яких планує передати Україні.

Що кажуть в Міноборони Німеччини?

Сьогодні інформацію про купівлю танків для України підтвердили в німецькому Міноборони, але уточнили, що йдеться про:

* 25 танків Leopard-1;

* п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин;

* два навчальні танки.