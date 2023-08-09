Чехія запропонувала допомогу у реалізації так званої «формули миру» для України у сферах ядерної безпеки та переслідування воєнних злочинів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

"Ми з президентом говорили про консультації, які відбулися на вихідних у Саудівській Аравії в Джидді. Я поінформував його, що ми запропонували професійну допомогу у виконанні українського мирного плану з десяти пунктів - особливо у сфері ядерної безпеки та переслідування воєнних злочинів", - сказав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський після розмови з президентом Петром Павелом.

Його заступник Ян Маріан, який представляв міністра на консультаціях у Джидді, розповів про це більш детально.

"Від імені Чеської Республіки я запропонував професійну допомогу у виконанні першого пункту мирного плану - підтримці ядерної та радіаційної безпеки. Ми також готові допомогти у створенні спеціального трибуналу щодо російських воєнних злочинів", - розповів Маріан.

Росія не була запрошена на зустріч у Джидді. У ній взяли участь представники України, західних країн, Китаю, Туреччини, Бразилії та Індії, а також ЄС.

Зустріч дипломатів та урядових радників чотирьох десятків країн завершилася без конкретної угоди, лише зобов'язанням, що країни продовжать міжнародні консультації з метою досягнення миру.

За словами Маріана, мирні консультації триватимуть у цьому форматі, а також у робочих групах. Третім і завершальним етапом процесу має стати зустріч лідерів на найвищому рівні, тобто мирний саміт. Але поки що, за словами Маріана, було б передчасно говорити про те, коли і де він може відбутися.

Крім того, в середу Ліпавський говорив з Павелом про спільну поїздку на Генеральну асамблею ООН у вересні. Вони також обговорили, як триває участь чеських компаній у відновленні України та нову стратегію безпеки.

Нагадаємо, після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів - із залученням Росії.

Повідомлялося, що у Джидді учасники досягли порозуміння щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також верховенства Статуту ООН мають бути в основі будь-якої мирної угоди.