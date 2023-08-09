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АНАЛІТИКА

Байден схвалив старт навчань українських пілотів на F-16, - Пентагон

 

Президент США Джо Байден вже дав згоду на те, щоб союзники починали навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Від журналістів пролунало питання про те, на якій стадії зараз затвердження плану навчання для українських пілотів з боку США.

"Як вам відомо, провідну роль у навчанні відіграють Данія та Нідерланди. Ми вже, і президент вже "дав зелене світло" на проведення і підтримку навчання", - сказала речниця, додавши, що не може надати інформацію про те, коли можуть почати вчитися конкретні пілоти.

Нагадаємо, у середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Навчання мають розпочатись у серпні, але, за даними ЗМІ, США поки не схвалили фінального плану навчання, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі раніше говорив, що F-16 можуть з'явитися в української армії до кінця цього року.
Ключові теги: США
 

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