У Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки залишилось близько 6 мільярдів доларів для військової допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону Сабріни Сінгх.

За її словами, Пентагон має зараз 6,2 млрд доларів, які призначені для передачі озброєння Україні. Ці кошти були виявлені після бухгалтерської помилки американців, що призвела до завищення вартості пакетів підтримки на мільярди доларів.

При цьому Сінгх відмовилася коментувати, чи планує Пентагон вимагати у Конгресу США виділення додаткових коштів для допомоги Україні.