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Слуги в Раді пропонують змінити порядок звільнення міністрів
17:08 08.08.2023 |
ВР пропонують звільняти міністрів, не лише за поданням Кабміну або президента, але й за поданням народних депутатів - більш ніж половини від конституційного складу.
Відповідний законопроєкт №9589 авторства народного депутату Георгія Мазурашу (фракція "Слуга народу"), з'явився на сайті ВР.
Текст законопроєкту наразі не оприлюднено.
"Проста і коротка законодавча ініціатива... Оскільки призначає і звільняє Верховна Рада, яка несе політичну відповідальність за діяльність уряду, запропонував додати пункт про звільнення за поданням більше ніж половини народних депутатів від конституційного складу Ради (тобто 226+)", - повідомив Мазурашу на своїй сторінці в Facebook.
Нагадуємо:
На сьогодні у законі "Про Кабінет Міністрів України" передбачена можливість звільнення членів Кабміну (міністрів) лише за власним бажанням або за поданням президента (міністри оборони та закордонних справ) і прем'єр-міністра.
У Конституції України виписано лише порядок призначення міністрів. Зокрема, визначено, що Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
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