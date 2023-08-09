Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Слуги в Раді пропонують змінити порядок звільнення міністрів

17:08 08.08.2023 |

Політика

 

ВР пропонують звільняти міністрів, не лише за поданням Кабміну або президента, але й за поданням народних депутатів - більш ніж половини від конституційного складу.

Відповідний законопроєкт №9589 авторства народного депутату Георгія Мазурашу (фракція "Слуга народу"), з'явився на сайті ВР.

Текст законопроєкту наразі не оприлюднено.

"Проста і коротка законодавча ініціатива... Оскільки призначає і звільняє Верховна Рада, яка несе політичну відповідальність за діяльність уряду, запропонував додати пункт про звільнення за поданням більше ніж половини народних депутатів від конституційного складу Ради (тобто 226+)", - повідомив Мазурашу на своїй сторінці в Facebook.

Нагадуємо:

На сьогодні у законі "Про Кабінет Міністрів України" передбачена можливість звільнення членів Кабміну (міністрів) лише за власним бажанням або за поданням президента (міністри оборони та закордонних справ) і прем'єр-міністра.

У Конституції України виписано лише порядок призначення міністрів. Зокрема, визначено, що Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0134
  0,1499
 0,37

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8632  0,01 0,04 37,5184  0,00 0,00
EUR 40,6371  0,01 0,02 41,5287  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес