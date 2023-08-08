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АНАЛІТИКА

ЗМІ дізнались про підготовку ЄС звіту із рекомендацією про початок переговорів з Україною

 

Європейська комісія почала підготовку звіту щодо розширення, в якому має висловити рекомендацію про початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це у вівторок повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За даними журналіста, звіт Єврокомісії про розширення, як і очікувалось, має бути оприлюднений у другій половині жовтня.

"Наразі відомо, що він міститиме рекомендації про початок переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови, а для Грузії - про отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", - додав Джозвяк.

Журналіст "Радіо Свобода" уточнив, що Єврокомісія поки не відмовилась від ідеї "обумовленого" кандидатського статусу для Грузії - це означає, що для наступного етапу (тобто початку переговорів) вона має виконати певні умови й критерії.

Він також нагадав, що остаточно ці рішення мають схвалити лідери ЄС на саміті в грудні.

Нагадаємо, лідери країн ЄС наприкінці червня минулого року ухвалили рішення визнати європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата буде надано країні лише після проведення комплексу реформ.

Раніше цього року повідомлялось, що Європейська комісія міркує над тим, аби рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою, а Грузії надати кандидатський статус.
Ключові теги: ЄС
 

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