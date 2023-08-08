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АНАЛІТИКА

Прем 'єр Нідерландів у розмові із Зеленським: Ми вивчаємо, що ще можемо зробити для зміцнення української ППО

 

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський обговорили нещодавню зустріч у Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української Формули миру, а також ситуацію на фронті й атаки РФ.

"Сьогодні я знову провів розмову з президентом Володимиром Зеленським і привітав його з успішною зустріччю в Саудівській Аравії щодо війни, де були представлені Нідерланди. Важливо продовжувати говорити про мир в Україні з цією широкою групою країн. Ми також обговорили події на фронті та безжальні, невибіркові й жорстокі атаки на українські цивільні об'єкти та запаси продовольства", - написав прем'єр у твіттері.

Рютте наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну, і що вони наразі вивчають, що ще можуть зробити для зміцнення української ППО.

"Одним зі способів, яким ми допомагаємо, є робота з нашими партнерами з навчання українських пілотів польотам на F-16", - зазначив прем'єр-міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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