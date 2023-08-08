Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прикордонники отримали польові бліндажі від США

Прикордонники отримали польові бліндажі від США

 

Сполучені Штати передали українським прикордонникам польові бліндажі у рамках безпекової допомоги.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Отримані бліндажі вартістю понад 3,3 млн гривень, укомплектовані необхідним майном для автономного використання.

Прикордонники отримали польові бліндажі від США

 

Зазначається, що вони забезпечать належні умови для укриття та проживання військовослужбовців під час несення служби.

Прикордонники отримали польові бліндажі від США

 

Вони створені на основі металевих морських контейнерів. Всередині вони обладнані ліжками, пічкою та іншим необхідним майном.

Прикордонники отримали польові бліндажі від США

 

Польові бліндажі від США отримав прикордонний загін імені Січових Стрільців.

Це відбулося у рамках проєкту міжнародної допомоги «Посилення спроможності Державної прикордонної служби України в сфері безпеки північного та східного кордону України».

Проєкт реалізується відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво, а також Угоди про допомогу у галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції.

У заходах взяли участь координатор моніторингу майна Посольства США в Україні та представники прикордонного загону.

«Надання такої технічної допомоги прикордонникам підвищить ефективність службової діяльності підрозділів під час виконання завдань з охорони північного кордону України, а також забезпечить належний захист персоналу», - зазначив начальник інженерної служби прикордонного загону підполковник Віктор Кайдан.
За матеріалами: Мілітарний
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1633
  0,1609
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8632  0,01 0,04 37,5184  0,00 0,00
EUR 40,6371  0,01 0,02 41,5287  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес