Прикордонники отримали польові бліндажі від США

Сполучені Штати передали українським прикордонникам польові бліндажі у рамках безпекової допомоги.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Отримані бліндажі вартістю понад 3,3 млн гривень, укомплектовані необхідним майном для автономного використання.

Зазначається, що вони забезпечать належні умови для укриття та проживання військовослужбовців під час несення служби.

Вони створені на основі металевих морських контейнерів. Всередині вони обладнані ліжками, пічкою та іншим необхідним майном.

Польові бліндажі від США отримав прикордонний загін імені Січових Стрільців.

Це відбулося у рамках проєкту міжнародної допомоги «Посилення спроможності Державної прикордонної служби України в сфері безпеки північного та східного кордону України».

Проєкт реалізується відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво, а також Угоди про допомогу у галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції.

У заходах взяли участь координатор моніторингу майна Посольства США в Україні та представники прикордонного загону.

«Надання такої технічної допомоги прикордонникам підвищить ефективність службової діяльності підрозділів під час виконання завдань з охорони північного кордону України, а також забезпечить належний захист персоналу», - зазначив начальник інженерної служби прикордонного загону підполковник Віктор Кайдан.