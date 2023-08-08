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Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США надати ATACMS для посилення далекобійних можливостей України
22:45 07.08.2023 |
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном висловив подяку США за вже надану військову допомогу і закликав надати ATACMS для посилення далекобійних можливостей України.
"У нашій телефонній розмові Ентоні Блінкен і я обговорили подальші кроки з розширення глобальної підтримки Формули миру та рішення щодо розширення експорту зерна. Я подякував США за всю надану допомогу та наголосив на необхідності надання ATACMS для посилення далекобійних спроможностей України", - написав Кулеба у твіттері.
Зі свого боку Блінкен за результатами розмови наголосив, що США, як і раніше, віддані підтримці України в її захисті від російської агресії.
"Поговорив із Дмитром Кулебою про заходи безпеки, розмови в Джидді, Саудівській Аравії про справедливий і сталий мир в Україні, а також про розвиток контрнаступальних зусиль України. Ми, як і раніше, віддані підтримці України в її захисті від російської агресії", - написав Блінкен у твіттері.
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