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АНАЛІТИКА

Україна не погодиться змінювати «формулу миру» Зеленського, окрім тактики – Жовква

 


Україна не дасть згоду на зміну "формули миру", представленої президентом Володимиром Зеленським, можлива хіба що зміна тактики щодо неї.

Про це заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква у понеділок під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Жовква спілкувався з представниками ЗМІ після зустрічі щодо "формули миру" на рівні радників, яка проходила цими вихідними у Саудівській Аравії.

"(На переговорах у Джидді. - ЄП.) звучали питання, чи будете ви змінювати порядок пунктів чи їхнє формулювання. Відповідь: Ні!", - сказав Жовква.

"Але, безумовно, буде зміна тактики. Саме для цього ми зараз проводимо переговори з партнерами, такі як зустріч у Джидді", - додав заступник глави ОП.

Він підкреслив, що на мирних переговорах з Росією, коли до них дійде, Україна не буде сам на сам з агресором.

"Виконання перших 9 пунктів має призвести нас до пункту 10 (він зараз має назву "Підтвердження закінчення війни". - ЄП). Сподіваюся, до того часу вже буде капітуляція Росії. На цьому пункті потрібні переговори, але на цих переговорах ми не будемо сам на сам з РФ, а поруч з нами будуть партнери", - сказав Жовква.

Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів - із залученням Росії.

За словами Єрмака, на зустрічі у Джидді держави-учасниці не дійшли згоди щодо усіх пунктів "формули миру" Зеленського, однак діалог щодо суперечливих питань продовжується.
 

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