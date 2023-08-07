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Китай: «Мирна зустріч» у Джидді згуртувала консенсус
15:58 07.08.2023 |
Міжнародні переговори в Саудівській Аравії 5-6 серпня щодо пошуку шляхів врегулювання війни Росії проти України допомогли "консолідувати міжнародний консенсус", заявили в міністерстві закордонних справ (МЗС) Китаю у понеділок, 7 серпня.
Офіційний Пекін на саміті представляв спеціальний посланник з питань Євразії, колишній посол у Росії Лі Хуей. "Всі сторони позитивно прокоментували участь Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам", - цитує агентство Reuters заяву МЗС Китаю.
Як йдеться в заяві міністерства, Лі "мав широкі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні", вислухав думки та пропозиції всіх сторін і "ще більше консолідував міжнародний консенсус". Водноча у заяві йдеться, що Пекін продовжить зміцнювати діалог на основі своєї "мирної пропозиції" з 12 пунктів і "накопичувати взаємну довіру".
Нагадаємо, що на переговорах в Джидді представники понад 40 країн обговорювали українську "формулу миру", домовилися створити робочі групи за кожним з її 10 пунктів, а також готувалися до проведення саміту на рівні глав держав. Натомість китайський "мирний план" свого часу отримав прохолодну реакцію в Україні та її союзницьких країнах.
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