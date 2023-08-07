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АНАЛІТИКА

НАЗК повернуло до списку спонсорів війни п’ять перевізників із Греції

 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило статус п'ятьох грецьких компаній-перевізників у списку міжнародних спонсорів війни, оскільки ці компанії не виконали умови, узгоджені під час переговорів щодо виключення їх з переліку.

Зокрема, йдеться про такі компанії як Dynacom Tankers, Delta Tankers, Thenamaris Ships, Minerva Marine і TMC Tankers, передає пресслужба НАЗК.

Зазначається, що нещодавно українська та грецька сторони розпочали перемовини, у межах яких компаніям запропонували виконати наступні умови:

* припинити вимикати транспондери (пристрої для відстеження навігації суден);
* припинити перевантажувати вантаж з борту на борт;
* публічно засудити російську агресію.

Проблему вимкнення транспондерів та перевалки з борту на борт було вирішено у 11-ому пакеті санкцій ЄС. Проте ці пʼять грецьких компаній-перевізників не виконали у визначений строк вимогу публічного засудження російської агресії.

Тому було вирішено відновити їхній статус у переліку міжнародних спонсорів війни.

Як нагадали в НАЗК, Dynacom Tankers, Delta Tankers, Thenamaris Ships, Minerva Marine і TMC Tankers отримали статус спонсорів війни влітку 2022 року. Компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, тим самим поповнюючи бюджет країни-агресора та фінансуючи російське вторгнення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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