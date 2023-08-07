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АНАЛІТИКА

Німецькі політики з панівної коаліції виступають за надання Україні ракет Taurus

 

Кілька впливових політиків з партії СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини), яка входить до панівної коаліції, закликали уряд ФРН надати Україні далекобійні ракети Taurus, повідомляє DW.

"Контрнаступ буксує, в України немає значних військово-повітряних сил для його підтримки. Тому залишається лише керована зброя - наприклад, крилаті ракети "Taurus", за допомогою яких українська армія може подолати встановлені росіянами мінні поля і відвоювати свою територію", - заявив депутат Бундестагу від СДПН Андреас Шварц в інтерв'ю Der Spiegel.

Він також наголосив: "Як і у випадку з танками, ми зараз відмовляємося постачати важливе обладнання, яке в підсумку, ймовірно, все одно буде поставлено".

Водночас спікер із питань зовнішньої політики фракції СДПН у Бундестазі Нільс Шмід в інтерв'ю Tagesspiegel заявив: "Я не виключаю, що ми в союзі з американцями поставимо інші додаткові системи - наприклад, Taurus. Однак до цього необхідно домогтися, щоб українці самі змогли їх програмувати, і цим не опікувалися солдати Бундесверу".

Як пише DW, міністр закордонних справ ФРН Борис Пісторіус раніше зазначав, що "не виключає поставок Taurus у майбутньому, однак час ухвалювати це рішення ще не настав".

Далекобійні ракети Taurus із радіусом дії до 500 км виробляються в Німеччині з 2005 року, на озброєнні Бундесверу їх 600 одиниць.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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