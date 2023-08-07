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Литва найближчим часом передасть Україні ЗРК NASAMS – Міноборони
10:37 07.08.2023 |
Литва готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть зенітно-ракетні комплекси NASAMS, антидрони та матеріально-технічне обладнання, повідомляється на сайті Міністерства оборони Литви.
"Найближчим часом Україні будуть передані системи запуску ракет NASAMS, антидрони, матеріально-технічне обладнання, розкладні ліжка та багато іншого", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що протягом семи місяців цього року Литва передала Україні "вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони патронів та боєприпасів для гранатометів".
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