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АНАЛІТИКА

Литва найближчим часом передасть Україні ЗРК NASAMS – Міноборони

 

Литва готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть зенітно-ракетні комплекси NASAMS, антидрони та матеріально-технічне обладнання, повідомляється на сайті Міністерства оборони Литви.

"Найближчим часом Україні будуть передані системи запуску ракет NASAMS, антидрони, матеріально-технічне обладнання, розкладні ліжка та багато іншого", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що протягом семи місяців цього року Литва передала Україні "вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони патронів та боєприпасів для гранатометів".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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