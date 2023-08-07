Британські водолази навчають бійців ЗСУ знешкоджувати бомби та міни

Водолази Королівського флоту навчають українських військових роззброювати та знешкоджувати бомби, міни-пастки та міни з міст, полів, річок та озер - на землі та на воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу Збройних сил України.

За даними штабу, водолази Королівського флоту, експерти зі знешкодження бомб і мінної боротьби навчають своїх українських колег знаходити та безпечно знешкоджувати міни та інші вибухові пристрої, що руйнують землю, гарантуючи, що після закінчення війни український народ і промисловість комерційного судноплавства зможуть жити та працювати без страху від вибухових речовин.

"Спираючись на підготовку, яку Королівські Військово-морські сили проводили протягом останніх 12 місяців для українського персоналу, це лише один з елементів широкого зобов'язання Сполученого Королівства навчати та підтримувати Україну в протистоянні незаконному вторгненню Росії", - повідомили в Генштабі.

Навчання проходила в різних умовах, від очищення глибоководних судноплавних доріг до забезпечення мілководдя та пляжів безпечними для амфібійних рейдів. Воно також стосувалося очищення портів, пристаней та будь-якої іншої інфраструктури від потенційних загроз.