Велика Британія передала Україні пускові установки на базі вантажівки Supacat HMT для ракет MBDA AIM-132 ASRAAM

Збройні Сили України використовують наземні пускові установки для запуску ракет класу "повітря-повітря" AIM-132 ASRAAM.

Інформацією поділилося британське видання The Times. Йдеться про саморобні пускові установки на базі вантажівки Supacat HMT. Завдяки цьому ракети AIM-132 ASRAAM можна використовувати для протиповітряної оборони. Такі мобільні установки можуть вражати повітряні цілі на відстані до 25 км.

Для тих, хто не в курсі

AIM-132 ASRAAM - це британська керована ракета класу "повітря-повітря". Її розробкою і виробництвом займається компанія MBDA. Ракета оснащена інфрачервоною головкою самонаведення. AIM-132 ASRAAM розробили спеціально для Королівських ВПС Великої Британії та Австралії. Ракета прийшла на зміну AIM-9 Sidewinder. Її можуть запускати різні літаки, зокрема Eurofighter Typhoon, BAE Harrier II та Panavia Tornado.



