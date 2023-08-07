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АНАЛІТИКА

Велика Британія передала Україні пускові установки на базі вантажівки Supacat HMT для ракет MBDA AIM-132 ASRAAM

Велика Британія передала Україні пускові установки на базі вантажівки Supacat HMT для ракет MBDA AIM-132 ASRAAM

 

Збройні Сили України використовують наземні пускові установки для запуску ракет класу "повітря-повітря" AIM-132 ASRAAM.

Інформацією поділилося британське видання The Times. Йдеться про саморобні пускові установки на базі вантажівки Supacat HMT. Завдяки цьому ракети AIM-132 ASRAAM можна використовувати для протиповітряної оборони. Такі мобільні установки можуть вражати повітряні цілі на відстані до 25 км.

Для тих, хто не в курсі

AIM-132 ASRAAM - це британська керована ракета класу "повітря-повітря". Її розробкою і виробництвом займається компанія MBDA. Ракета оснащена інфрачервоною головкою самонаведення. AIM-132 ASRAAM розробили спеціально для Королівських ВПС Великої Британії та Австралії. Ракета прийшла на зміну AIM-9 Sidewinder. Її можуть запускати різні літаки, зокрема Eurofighter Typhoon, BAE Harrier II та Panavia Tornado.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Британія
 

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