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Вісім українських льотчиків готові навчатися на F-16 - ЗМІ
09:52 07.08.2023 |
До першої групи українських льотчиків, які пройдуть курс навчання на американських винищувачах F-16, увійшли 8 пілотів, які вільно володіють англійською мовою, ще 20 пройдуть мовні курси у Великій Британії, повідомило видання Politico з посиланням на анонімні джерела.
"Вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, готові розпочати навчання на винищувачі, щойно офіційний план навчання буде складено групою європейських союзників і схвалено Сполученими Штатами. Точний час цього розпорядження залишається незрозумілим", - пише видання.
Одне з джерел Politico також повідомило, що "20 пілотів, які трохи розмовляють англійською, можуть почати мовні курси в Сполученому Королівстві вже цього місяця. Загалом 32 українські пілоти - цього достатньо для двох ескадрилій - були обрані для потенційної участі в програмі навчання".
Як повідомлялося, у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що наприкінці серпня має стартувати навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16.
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