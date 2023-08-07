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АНАЛІТИКА

Вісім українських льотчиків готові навчатися на F-16 - ЗМІ

09:52 07.08.2023 |

Політика

 

До першої групи українських льотчиків, які пройдуть курс навчання на американських винищувачах F-16, увійшли 8 пілотів, які вільно володіють англійською мовою, ще 20 пройдуть мовні курси у Великій Британії, повідомило видання Politico з посиланням на анонімні джерела.

"Вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, готові розпочати навчання на винищувачі, щойно офіційний план навчання буде складено групою європейських союзників і схвалено Сполученими Штатами. Точний час цього розпорядження залишається незрозумілим", - пише видання.

Одне з джерел Politico також повідомило, що "20 пілотів, які трохи розмовляють англійською, можуть почати мовні курси в Сполученому Королівстві вже цього місяця. Загалом 32 українські пілоти - цього достатньо для двох ескадрилій - були обрані для потенційної участі в програмі навчання".

Як повідомлялося, у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що наприкінці серпня має стартувати навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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