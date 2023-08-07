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АНАЛІТИКА

Ігнат пояснив, чому удари росіян по українських аеродромах не дають результатів

09:45 07.08.2023 |

Політика

 

Російські удари по українських аеродромах неефективні. Українська авіація встигає передислокуватися до обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він прокоментував вчорашній обстріл аеродрому у місті Старокостянтинів у Хмельницькій області.

"Не вперше атакується цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію", - сказав речник.

Ігнат пояснив, що українська авіація під час обстрілів працює за протоколом. Тому ще до атак літаки передислоковують на інші аеродроми.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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