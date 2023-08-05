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АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні п'ять мобільних розвідсистем SurveilSPIRE в рамках нового пакету військової допомоги

 

Німеччина передала українській армії новий пакет допомоги, до якого увійшли танки для розмінування, розвідувальні дрони та мобільні системи, а також САУ, повідомляє пресслужба уряду ФРН.

Так, згідно з оприлюдненим списком, до нового пакету допомоги увійшли два танки для розмінування Wisent, 11 мінних плугів до Т-72, п'ять мобільних розвідувальних систем SurveilSPIRE, дев'ять машин для охорони кордону, три розвідувальні дрони Vector і п'ять мобільних антенно-баштових систем.


Окрім того, в рамках спільного проекту з Данією та Норвегією передано дві самохідні гаубиці Zuzana 2.

Також, за інформацією на сайті, до списку допомоги, яку планується відправити, увійшли 40 БМП Мардер, шість броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування, п'ять мобільних систем розвідки SurveilSPIRE та 18 000 переносних протитанкових систем.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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