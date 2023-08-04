Фінансові новини
- |
- 04.08.23
- |
- 18:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Восени Україні варто більше чекати атаки дронів, чим ракет, - Ігнат
17:56 04.08.2023 |
Восени цього року Росія може поновити удари по енергетичній інфраструктурі України. Однак цього разу варто очікувати запуски безпілотників, а не ракет.
Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За його словами, інтенсивність збиття силами ППО ворожих ракет та безпілотників в деяких випадках досягла 100%. Однак ця цифра постійно різна. Він зауважив, що військові намагаються збивати "Шахеди" за допомогою української зброї, яка є дешевшою та доступнішою. Але накращим озброєнням для ліквідації цілей все ще є зенітні ракети.
Він також вважає, що у майбутньому опалювальному сезоні українцям варто готуватись до інтенсивніших ударів по країні безпілотниками.
"Коли вони почали з вересня (минулого року - ред.) бити, то у них був великий запас далекобійних та високоточних ракет. У них був стратегічний запас. Вони цей запас використали восени і взимку минулого року... Тому, мабуть, варто більше чекати атаки дронів, чим ракет. Бо такого запасу ракет, який був минулого року, у них немає", - сказав Ігнат.
На його думку, у Росії немає обмеження по запуску максимальної кількості дронів одночасно - країна-агресор може запустити як один безпілотник, так і 46 одночасно, як це було у новорічну ніч з 2022-го на 2023-ий рік.
РФ восени може активізувати удари
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія активізує виробництво крилатих ракет Х-50. Це, ймовірно, свідчить про те, що окупанти готуються посилити ракетні атаки восени.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Китай підтвердив участь у переговорах про українську «формулу миру» в Саудівській Аравії
ТОП-НОВИНИ
|Розпиляти бюджет. Чи захочуть інвестори після Київщини відновлювати решту України
|Загибель керівництва МВС: посадовцям ДСНС вручили підозри
|Україна у 2022/23 МР вивезла заплановане до експорту зерно та покращує прогноз його виробництва на поточний сезон - Мінагрополітики
|СБУ та ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під приводом супроводу батька поїхав на відпочинок за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кулеба про участь Китаю в зустрічі щодо Формули миру в Джидді: Це суперпрорив
|Восени Україні варто більше чекати атаки дронів, чим ракет, - Ігнат
|Родина чиновника ДБР без достатніх доходів накупила за два роки нерухомості на 7 мільйонів, – САП
|Китай підтвердив участь у переговорах про українську «формулу миру» в Саудівській Аравії
|ВР ухвалить закон про відновлення е-декларування до середини вересня - Арахамія
|США назвали ключовий компонент «формули миру» України
Бізнес
|YouTube тестує згенеровані ШІ анотації відео — поки в обмеженій кількості англомовного контенту
|Redmi Note 12 Turbo утримує звання найпотужнішого у світі смартфона середнього рівня за версією AnTuTu
|Toyota представила новий Land Cruiser для Європи
|У Megogo підтвердили, що син Черновецького є інвестором проєкту
|Ілона Маска оштрафували та змусили демонтувати сяючий логотип X із офісу Twitter у центрі Сан-Франциско
|Регулятор США взявся за криптоінфлюенсера, який «інвестував» чужі гроші у спорткари, годинники та рідкісні діаманти
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців