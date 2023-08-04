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АНАЛІТИКА

Родина чиновника ДБР без достатніх доходів накупила за два роки нерухомості на 7 мільйонів, – САП

17:34 04.08.2023 |

Політика

 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про визнання необґрунтованими та конфіскацю активів на суму понад 7,1 млн грн, що належать одному одному із заступників начальника управління ДБР та його дружині - працівниці обласної прокуратури.

Як повідомляє пресслужба САП, відповідний позов подано 31 липня за матеріалами Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Встановлено, що подружжя з працівника ДБР, який в період набуття необґрунтованих активів також працював в органах Національної поліції України, і прокурора упродовж 2019-2020 років набуло у власність активи, а саме садовий будинок, дві квартири в центрі м. Києва і машиномісце загальною вартістю 7,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому, проведений аналіз їх майнового стану та доходів встановив, що різниця між набутими ними активами і їх законними доходами склала понад 7,1 млн грн

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про стягнення з цих осіб зазначеної різниці між вартістю активів та доходів в сумі понад 7,1 млн грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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