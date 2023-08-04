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США назвали ключовий компонент «формули миру» України
10:53 04.08.2023 |
Сполучені Штати бачать завданням саміту в Саудівській Аравії, що відбудеться 5-6 серпня, представлення та просування мирної формули, яку висунув президент України Володимир Зеленський.
Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
За словами Кірбі, "ключовим компонентом ("формули миру" України), є повага до територіальної цілісності та суверенітету", тому що, зазначив Кірбі, "уся формула президента Зеленського базується на цій ідеї, ключовому положенні Статуту ООН".
"І це те, під чим може підписатися кожна нація, звісно, крім Росії", - наголосив представник Білого дому, додавши, що на саміті відбудеться "продовження процесу, який почався багато місяців тому, - це представлення та просування мирної формули, яку висунув президент Зеленський".
Коментуючи заяву президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, що той готовий приєднатися до зустрічі в Саудівській Аравії, якщо тільки туди запросять і РФ, Кірбі заявив, що "кожна країна може вирішувати сама, як вона ставитиметься до мирної формули президента Зеленського й те, якою мірою та яку вона роль хоче відігравати, коли та якщо відбуватимуться мирні переговори".
Раніше Сполучені Штати висловили сподівання, що саміт у Саудівській Аравії стане шансом для країн світу почути від України про реалії російсько-української війни, а для Києва - обговорити забезпечення миру.
Перед цим заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що за результатами зустрічі у Саудівській Аравії планують "узгодити філософію 10 пунктів української "формули миру".
Крім того, на зустрічі планують опрацювати деталі проведення майбутнього саміту "формули миру" на рівні лідерів, зокрема обговорити час, місце і порядок денний.
2 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує домовитися з іншими державами світу про саміт щодо реалізації "формули миру" на осінь цього року.
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