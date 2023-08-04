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Україна розпочала переговори зі США щодо угоди про гарантії безпеки
08:57 04.08.2023 |
Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яка є основою для розроблення відповідних двосторонніх угод, повідомила прес-служба глави держави у четвер увечері.
"Символічно, що саме Сполучені Штати Америки - наш найбільший стратегічний партнер - стали першою країною, з якою Україна розпочала цей процес. Таким чином, ми створюємо успішну модель і для інших партнерів", - наголосив глава Офісу президента Єрмак.
Він також зазначив, що "ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС та НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки".
Уточнюється, що Єрмак очолив українську делегацію на переговорах із США.
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