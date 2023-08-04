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У Байдена заявили, що не планують постачати зброю Тайваню в рамках бюджету для України
08:55 04.08.2023 |
Уряд Сполучених Штатів Америки (США) не має наміру через Конгрес лобіювати ініціативу щодо надання Тайваню озброєння в рамках додаткового бюджетного запиту для допомоги Україні. Раніше про подібне твердження писала газета Financial Times.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.
В американській адміністрації спростували повідомлення журналістів про плани працювати з Конгресом над тим, щоб у рамках зусиль щодо прискорення постачання зброї Тайваню закласти коштом у запит на новий пакет фінансової допомоги для України.
Що передувало
У середу у матеріалі FT йшлося про те, що Адміністративно-бюджетне управління США може включити подібне фінансування для Тайваню у разі, якщо Конгрес схвалить цей план. У публікації зазначалося, що Білий дім подасть відповідний запит у липні.
За даними видання, запит надійшов слідом за заявою Білого Дому про те, що США вперше поставлять Тайваню зброю на суму 345 млн доларів зі своїх запасів у рамках системи, відомої як "повноваження президента зі скорочення", що використовувалася для відправки зброї в Україну.
Також повідомлялося про те, що голосування щодо додаткового бюджету, який буде зосереджений переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першим випробуванням на підтримку Києва у нинішньому скликанні Конгресу.
Підтримка США Тайваню
Сполучені Штати підтримують Тайвань та надають йому військову допомогу, на тлі чого загострилося протистояння між Вашингтоном та Пекіном.
За даними американської розвідки, Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, проте намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.
Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що війна за Тайвань була б руйнівною, адже конфлікт вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити. Також Остін анонсував додаткову допомогу Тайваню у сфері безпеки.
Нагадаємо також, що 29 липня Штати оголосили про надання Тайваню військової допомоги у розмірі 345 млн доларів, який у майбутньому має допомогти Тайваню у протистоянні з Китаєм.
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