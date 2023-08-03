Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До скарги України проти Росії в ЄСПЛ про політичні вбивства приєднались дві країни – Мін'юст

 

До нестандартної скарги України проти Росії в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) щодо політичних вбивств опонентів Кремля на цей час приєдналися дві інші країни - Литва та Польща.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла уповноважена Мін'юсту у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.


Йдеться про скаргу, яку Україна подала до Європейського суду з прав людини ще у 2021 році. У ній вона звинуватила Росію у системній практиці політичних убивств опонентів Кремля всередині країни та за кордоном, що для експертної спільноти виглядало як революційний позов.

Маргарита Сокоренко зазначила, що ця справа залишається у провадженні суду і досі, хоча ЄСПЛ поки визначив пріоритетними інші.

"До скарги України після цього доєдналися Республіка Польща і Литва, які також висувають Росії такі звинувачення", - зазначила Сокоренко.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9914
  0,1536
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8871  0,03 0,09 37,5209  0,04 0,10
EUR 40,5844  0,11 0,26 41,5053  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес