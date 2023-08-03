До скарги України проти Росії в ЄСПЛ про політичні вбивства приєднались дві країни – Мін'юст

До нестандартної скарги України проти Росії в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) щодо політичних вбивств опонентів Кремля на цей час приєдналися дві інші країни - Литва та Польща.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла уповноважена Мін'юсту у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.





Йдеться про скаргу, яку Україна подала до Європейського суду з прав людини ще у 2021 році. У ній вона звинуватила Росію у системній практиці політичних убивств опонентів Кремля всередині країни та за кордоном, що для експертної спільноти виглядало як революційний позов.

Маргарита Сокоренко зазначила, що ця справа залишається у провадженні суду і досі, хоча ЄСПЛ поки визначив пріоритетними інші.

"До скарги України після цього доєдналися Республіка Польща і Литва, які також висувають Росії такі звинувачення", - зазначила Сокоренко.