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Період із вересня до грудня буде «суперважким» для української дипломатії - Кулеба
16:55 03.08.2023 |
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує, що період із вересня до грудня 2023 року буде для української дипломатії важким.
"Період із вересня до грудня буде суперважким. Не динамічним, не насиченим. Просто важким. Одних самітів у нас буде, українських самітів, до десятка вже проглядається", - сказав Кулеба під час спілкування з журналістами в Закарпатській області.
Міністр зазначив, що президент України Володимир Зеленський вирішив зібрати нараду українських послів у серпні для опрацювання конкретних планів та узгоджень із МЗС перед початком політичних сезонів у країнах.
"Найбільш змістовна частина розмови, така, де були нові елементи, - про реалізацію Формули миру та Саміту Формули миру. Це така історія для підручників із міжнародних відносин. Тому що вперше країна, яка у війні, згуртовує світ навколо свого бачення завершення війни, а не навколо бачення третьої сторони. І це конкретно нав'язане світу бачення", - наголосив міністр.
За його словами, після зустрічі в Копенгагені політичних радників і радників із питань національної безпеки тема української Формули миру "злетіла". "Це як літак відривається від землі, а потім різко двигун починає набирати обертів. У нас наразі теж двигуни мають набирати обертів і тягнути нас вгору. І тому конференція послів відбулася саме зараз", - сказав Кулеба.
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