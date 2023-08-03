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АНАЛІТИКА

Південна Корея може долучитися до саміту у Саудівській Аравії щодо України, - Yonhap

 

Південна Корея розглядає можливість участі у багатонаціональних переговорах щодо української "формули миру", які мають відбутися у Саудівській Аравії цими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.

За інформацією дипломатичного джерела агентства, Сеул обмірковує відправлення високопосадовця з президентського Управління національної безпеки для участі у дводенній зустрічі у місті Джидда в Саудівській Аравії.

Як повідомляли раніше закордонні ЗМІ, на зустріч для обговорення ініційованої президентом України "формули миру" було запрошено кілька західних країн і великих країн, що розвиваються, включаючи Індію та Китай. На саміт РФ не було запрошено.

Спостерігачі кажуть, що участь Південної Кореї на заході може свідчити про її зростаючу дипломатичну участь в українському питанні.

Допомога Сеула для України

Нагадаємо, що у червні президент Південної Кореї Юн Сук Йоль зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві, і погодився надати пакет допомоги у галузі безпеки, гуманітарної допомоги та допомоги у відновленні в рамках Ініціативи миру та солідарності з Україною.

У рамках цієї ініціативи Сеул заохочуватиме участь ключових країн, що розвиваються, в запропонованому Зеленським саміті по "формулі миру" для реалізації її 10 пунктів.

Саміт у Саудівській Аравії

Цього тижня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори щодо України. Головною темою обговорення стане "формула миру" та її реалізація.

За даними ЗМІ, у зустрічі мають взяти участь високопосадовці 30 країн. Росію туди не запрошували.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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