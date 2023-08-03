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Південна Корея може долучитися до саміту у Саудівській Аравії щодо України, - Yonhap
09:42 03.08.2023 |
Південна Корея розглядає можливість участі у багатонаціональних переговорах щодо української "формули миру", які мають відбутися у Саудівській Аравії цими вихідними.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.
За інформацією дипломатичного джерела агентства, Сеул обмірковує відправлення високопосадовця з президентського Управління національної безпеки для участі у дводенній зустрічі у місті Джидда в Саудівській Аравії.
Як повідомляли раніше закордонні ЗМІ, на зустріч для обговорення ініційованої президентом України "формули миру" було запрошено кілька західних країн і великих країн, що розвиваються, включаючи Індію та Китай. На саміт РФ не було запрошено.
Спостерігачі кажуть, що участь Південної Кореї на заході може свідчити про її зростаючу дипломатичну участь в українському питанні.
Допомога Сеула для України
Нагадаємо, що у червні президент Південної Кореї Юн Сук Йоль зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві, і погодився надати пакет допомоги у галузі безпеки, гуманітарної допомоги та допомоги у відновленні в рамках Ініціативи миру та солідарності з Україною.
У рамках цієї ініціативи Сеул заохочуватиме участь ключових країн, що розвиваються, в запропонованому Зеленським саміті по "формулі миру" для реалізації її 10 пунктів.
Саміт у Саудівській Аравії
Цього тижня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори щодо України. Головною темою обговорення стане "формула миру" та її реалізація.
За даними ЗМІ, у зустрічі мають взяти участь високопосадовці 30 країн. Росію туди не запрошували.
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