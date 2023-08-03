Естонія передала Україні допомогу для підводного розмінування

Українські рятувальники отримали від Естонії партію допомоги для підводного розмінування.

Про це, як пише "Європейська правда", поінформувала пресслужба МВС.

Згідно з повідомленням, 1 серпня естонські рятувальники передали українським колегам з Миколаєва понад 90 металошукачів та чотири спеціалізованих автомобілі.

Зазначають, що миколаївські рятувальники також отримали гуманітарну допомогу від муніципалітету німецького міста Зіндельфінген.

"Благодійники передали на потреби миколаївських вогнеборців вогнегасну речовину (піноутворювач Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пінні труби, дозатори для піноутворювача, кабельні барабани, пожежні сокири, прожектори та багато іншого", - йдеться у заяві міністерства.

Раніше на засіданні Контактної групи з питань оборони України минулого тижня міністр оборони Литви оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву.

Нагадаємо, що Литва стала однією з учасниць Північноєвропейсько-Литовської ініціативи з підготовки саперів (NLETI), яка передбачає чотири тренінги протягом 2023 року з метою підготовки й навчання українських саперів.

Як оцінювало раніше цього року розвідувальне співтовариство Міноборони Великої Британії, для розмінування України, ймовірно, знадобиться десятиліття.