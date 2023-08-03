Фінансові новини
- |
- 03.08.23
- |
- 10:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держдеп розповів про очікування від саміту у Саудівській Аравії щодо формули миру
08:53 03.08.2023 |
Сполучені Штати Америки (США) сприймають майбутній саміт у Саудівській Аравії, на якому учасники зустрічі обговорять запропоновану президентом України "формулу миру" та її реалізацію - початком процесу та шансом для держав почути українську сторону безпосередньо.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
Американський чиновник звертає увагу, що для старту справжнього мирного процесу РФ має продемонструвати свою готовність долучитися до мирних переговорів. Проте Кремль цього не зробив.
Представник Держдепу додав, що у Вашингтоні не очікують на ухвалення на запланованому саміті в Саудівській Аравії кардинальних рішень.
"На наш погляд це шанс для країн світу почути Україну безпосередньо. І ми сподіваємося, що кожна країна світу підтримає позицію України. І кожна країна світу займе таку позицію, як і ми - що територіальну цілісність і суверенітет України необхідно поважати", - сказав Міллер.
Також речник Держдепу підтвердив, що на саміті візьме участь делегація США. Її склад буде оголошено цього тижня.
Українська формула миру
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський ініціював "формулу миру", щоб зупинити російську повномасштабну військову агресію. Вона включає 10 пунктів, пов'язаних із безпекою в Україні у зв'язку з військовими діями. А саме:
* радіаційна і ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
* продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);
* енергетична безпека;
* звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
* виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
* виведення російських військ та припинення бойових дій;
* справедливість;
* екоцид, потреба негайного захисту природи;
* недопущення ескалації;
* фіксація закінчення війни.
Переговори у Саудівській Аравії
Цього тижня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори щодо України. Головною темою обговорення стане "формула миру" та її реалізація.
За даними ЗМІ, у зустрічі мають взяти участь високопосадовці 30 країн. При цьому РФ туди не запрошували.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Аналітики очікують зростання ВВП України в 2023 році в середньому на 4,7% і в 2024 році на 5,1% - ЦЕС
ТОП-НОВИНИ
|У МЗС Польщі заявили, що відносини з Україною зараз «не є найкращими»
|Зеленський – про суперечки з Польщею: Емоціям варто охолонути
|Таких помилок бути не повинно. Прем'єр Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС
|Три судна прорвали морську блокаду Росії та прийшли в український порт, – ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Південна Корея може долучитися до саміту у Саудівській Аравії щодо України, - Yonhap
|Естонія передала Україні допомогу для підводного розмінування
|Держдеп розповів про очікування від саміту у Саудівській Аравії щодо формули миру
|Зеленський: Працюємо над тим, щоб саміт Формули миру відбувся цієї осені
|Зеленський анонсував перший форум оборонних індустрій в Україні
|Зеленський назвав 12 країн, які приєднались до декларації G7 про «гарантії безпеки» для України
Бізнес
|Ілона Маска оштрафували та змусили демонтувати сяючий логотип X із офісу Twitter у центрі Сан-Франциско
|Регулятор США взявся за криптоінфлюенсера, який «інвестував» чужі гроші у спорткари, годинники та рідкісні діаманти
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3
|Toyota стала найбільшим автовиробником у світі. Продано 5,4 млн машин.
|У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами
|SpaceX цьогоріч вже здійснила 50 запусків — проти 61-го за весь 2022-й