Держдеп розповів про очікування від саміту у Саудівській Аравії щодо формули миру

Сполучені Штати Америки (США) сприймають майбутній саміт у Саудівській Аравії, на якому учасники зустрічі обговорять запропоновану президентом України "формулу миру" та її реалізацію - початком процесу та шансом для держав почути українську сторону безпосередньо.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Американський чиновник звертає увагу, що для старту справжнього мирного процесу РФ має продемонструвати свою готовність долучитися до мирних переговорів. Проте Кремль цього не зробив.

Представник Держдепу додав, що у Вашингтоні не очікують на ухвалення на запланованому саміті в Саудівській Аравії кардинальних рішень.

"На наш погляд це шанс для країн світу почути Україну безпосередньо. І ми сподіваємося, що кожна країна світу підтримає позицію України. І кожна країна світу займе таку позицію, як і ми - що територіальну цілісність і суверенітет України необхідно поважати", - сказав Міллер.

Також речник Держдепу підтвердив, що на саміті візьме участь делегація США. Її склад буде оголошено цього тижня.

Українська формула миру

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський ініціював "формулу миру", щоб зупинити російську повномасштабну військову агресію. Вона включає 10 пунктів, пов'язаних із безпекою в Україні у зв'язку з військовими діями. А саме:

* радіаційна і ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);

* продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);

* енергетична безпека;

* звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");

* виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

* виведення російських військ та припинення бойових дій;

* справедливість;

* екоцид, потреба негайного захисту природи;

* недопущення ескалації;

* фіксація закінчення війни.

Переговори у Саудівській Аравії

Цього тижня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори щодо України. Головною темою обговорення стане "формула миру" та її реалізація.

За даними ЗМІ, у зустрічі мають взяти участь високопосадовці 30 країн. При цьому РФ туди не запрошували.