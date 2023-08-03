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Зеленський: Працюємо над тим, щоб саміт Формули миру відбувся цієї осені
23:56 02.08.2023 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває робота над організацією глобального саміту Формули миру восени 2023 року.
"Цього тижня відбудеться зустріч радників лідерів держав і представників МЗС у Джидді (Саудівська Аравія - ІФ-У). Це вже друга зустріч, у ній візьмуть участь близько 40 держав. Перша зустріч була, ви знаєте, у Данії. Третім кроком буде організація глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені", - сказав Зеленський на конференції послів України в середу в Ужгороді.
Він наголосив, що на саміті "потрібна і може бути світова більшість, представники Півночі та Півдня, Сходу і Заходу".
Водночас президент зауважив, що осінь уже незабаром, але ще є час на підготовку саміту та залучення більшості країн світу.
"Це залежить від вашої активності", - сказав він, звертаючись до послів.
Зокрема, за словами Зеленського, які наводить його пресслужба, посли України "мають відчувати настрій усередині своїх країн, мають знати емоційні й політичні важелі та спрямовувати їх заради повної реалізації Формули миру, всіх десяти пунктів".
Особливо, наголосив він, "важлива робота з країнами Глобального Півдня, якими Росія намагається постійно маніпулювати".
"У держави-агресора не має бути навіть можливості створити видимість, нібито якась значуща частина світу підтримує агресора й підтримує російський терор", - сказав президент.
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