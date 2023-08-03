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Зеленський назвав 12 країн, які приєднались до декларації G7 про «гарантії безпеки» для України
23:51 02.08.2023 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що до спільної декларації Групи семи про так звані "гарантії безпеки" для України на цей час приєдналися вже 12 країн.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.
Зеленський заявив, що до завершення року пакет безпекових гарантій для України на період до вступу в НАТО має стати "цілком конкретним".
"До Спільної декларації з "Групою семи" на сьогодні приєдналися ще 12 країн-партнерів: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція. Цього тижня ми починаємо роботу вже над двосторонніми угодами, і першою державою, із якою працюємо, стали США", - розповів він.
Президент додав, що приєднання до заяви інших країн та роботу над цим обговорять на закритій частині зустрічі.
Зеленський також оголосив, що саміт щодо "формули миру" розраховують організувати на осінь.
Нагадаємо, на полях саміту НАТО у Вільнюсі лідери держав "Групи семи" спільно проголосили, що беруть на себе політичне зобов'язання захищати Україну під час цієї війни, а також - імовірно - у разі нового нападу РФ.
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