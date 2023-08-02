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Суд заочно арештував екснардепа Рабіновича
11:58 02.08.2023 |
Печерський суд Києва 1 серпня обрав колишньому народному депутату від забороненої судом партії "Опозиційної платформи - За життя" Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Як нагадали у відомстві, 26 липня екснардепу повідомили про підозру у державній зраді - ч. 1 ст. 111 КК України. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.
Зазначається, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.
Крім того, Рабінович у виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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