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АНАЛІТИКА

Президент Чехії дозволив 14 громадянам країни воювати в Україні на боці ЗСУ

 

Президент Чехії Петр Павел дозволив 14 чеським громадянам вступити до лав Збройних Сил України, щоб воювати проти РФ.

Як пише "Європейська правда", про це порталу Irozhlas повідомила речниця чеського президента Маркета Рехакова.

Видання зазначає, що без дозволу президента служба в іноземних збройних силах для чехів заборонена законом. За це їм загрожує кримінальна відповідальність.

Наразі у 146 громадян Чехії є дозвіл від президента на службу в українській армії, з них 132 отримали його від попередника Павела Мілоша Земана.

Крім того, Павел відхилив прохання восьми осіб вступити до лав ЗСУ. Речниця відмовилася коментувати причини такого рішення.

У березні повідомлялося, що суди Чехії засудили вже дев'ятьох осіб за схвалення російської агресії проти України.
Ключові теги: Чехія
 

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