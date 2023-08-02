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Вже наступного тижня. США готують новий пакет військової допомоги Україні, - Politico
09:09 02.08.2023 |
Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні нового пакета озброєнь вже на початку наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Джерело в Міноборони США повідомило, що новий пакет військової допомоги мають анонсувати наступного тижня. На жаль, поки що точно не відомо, що до нього увійде.
В останній пакет військової допомоги Україні від адміністрації Джо Байдена увійшли додаткові кошти ППО, артилерійські та інші боєприпаси, а також бронетехніка та засоби протитанкової боротьби на суму 400 млн доларів.
Військова допомога США Україні
Нагадаємо, у середині липня Пентагон оголосив пакет на 1,3 млрд доларів, до якого увійшли зенітно-ракетні комплекси NASAMS, снаряди для артилерії, ракети та інша військова техніка.
Передбачається, що цей пакет має допомогти захистити українські порти на Чорному морі після того, як Російська Федерація вийшла із зернової угоди та влаштувала ракетний терор.
Зазначимо, що раніше також стало відомо, що американські сенатори просять президента США Джо Байдена підлаштувати військову допомогу Україні під потреби фронту, а також перейти до постачання винищувачів західного зразка.
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