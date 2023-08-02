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АНАЛІТИКА

Ексміністр Злочевський відбувся штрафом у резонансній справі НАБУ

22:59 01.08.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 1 серпня, затвердив угоду про визнання винуватості колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським та призначив йому покарання у вигляді штрафу 68 000 грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Злочевський визнав вину за ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу у справі про один із найбільших хабарів в історії Національного антикорупційного бюро.

Крім основного покарання - штрафу - Злочевський сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту "Армія дронів". Також він надав допомогу підрозділам Збройних Сил України у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

Злочевський перебуває за кордоном, тому реальної можливості посадити його до в'язниці майже не існувало, вказує Центр протидії корупції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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