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Більше половини коштів на відновлення Ірпеня розподілено без тендерів - TI Ukraine
Понад 500 договорів із підрядниками на відновлення Ірпеня на загальну суму 558 млн грн було підписано без проведення тендерів у ProZorro, повідомив проєкт Transparency International Ukraine (TI Ukraine) Dozorro.
За його даними, загальна сума договорів у ProZorro, пов'язаних із відновленням Ірпеня, за 2022-2023 роки становить 933 млн грн. При цьому із 547 договорів лише 28 на суму 375 млн грн (40% загальної суми) було укладено за результатами тендерних процедур.
Згідно з дослідженням, у 2022-2023 роках найбільше тендерів, пов'язаних із відновленням, оголосив Департамент регіонального розвитку Київської ОДА - на 701 млн грн. Із цих коштів 49% (341 млн грн) спрямовано на закупівлю послуг із поточного ремонту пошкоджених багатоквартирних будинків, 28% (198 млн грн) - на будівництво нових і відновлення приватних будинків, 13% (91 млн грн) - на капремонт мосту через річку Ірпінь, 4% (26 млн грн) - на демонтажні роботи.
Виконавчий комітет Ірпінської міськради оголосив тендери на 198 млн грн, з яких 32% (63 млн грн) стосувалися закупівлі будматеріалів, 20% (40 млн грн) - поточного ремонту житлових будинків, 18,5% (37 млн грн) - демонтажу, 10% (19 млн грн) - капремонту багатоквартирних будинків і доріг.
Як зазначає TI Ukraine, найбільший за кількістю закупівель підрядник - ТОВ "І.Б.К. Девелопмент", який уклав договорів на 135 млн грн, за ним - ТОВ "БК Київ-М-Буд" - на 81 млн грн. При цьому зазначені компанії серед інших шести, які фігурують у низці кримінальних справ, пов'язаних із невиконанням робіт, завищенням обсягів робіт, неконкурентними діями тощо.
"Ми неодноразово наполягали, щоб закупівлі для відновлення відбувалися максимально конкурентно - через тендери в ProZorro. Наразі ми спостерігаємо багато прямих договорів, про які майже жодної інформації. Такі закупівлі потребують комплексних перевірок, як від аудиторів, так і від правоохоронних органів", - процитовано у пресрелізі слова заступника виконавчого директора з інноваційних проєктів TI Ukraine Івана Лахтіонова.
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