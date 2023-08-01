Фінансові новини
- |
- 01.08.23
- |
- 15:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україні передали дві САУ Zuzana 2 від трьох країн ЄС
15:36 01.08.2023 |
Україні передали перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Їхнє виробництво профінансували три країни ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Словаччини Людовіта Одора.
"Допомога Україні - це спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей", - йдеться у заяві.
Прем'єр подякував Німеччині, Данії та Норвегії за відправку Україні словацьких САУ Zuzana 2.
Загалом у рамках цього спільного проєкту Сили оборони України отримають 16 самохідних 155 мм Zuzana 2.
Zuzana 2
Варто зауважити, що САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм гарматою та здатна бити на відстань до 41 кілометра. Вона може робити до шести пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.
Україна вже отримала вісім одиниць такої техніки від Словаччини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибори під час війни та телемарафону. Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану
|Мобілізація строковиків, звільнення зі служби та виплати військовим: на які зміни чекати з 1 серпня
|США підтвердили початок переговорів з Україною про гарантії безпеки
|Салліван візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії, - CNN
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україні передали дві САУ Zuzana 2 від трьох країн ЄС
|Ексменеджерка Полякова купила вже друге інтернет-видання, – ЗМІ
|Голова Нацради з телерадіо Герасим'юк: Регулювання онлайну є світовою тенденцією
|Нацрада з телерадіомовлення працює над реєстром медіасуб'єктів та електронним кабінетом - Герасим 'юк
|Три судна прорвали морську блокаду Росії та прийшли в український порт, – ЗМІ
|ДБР оголосило підозри про ухилення від військової служби трьом депутатам Київради
|Вибори під час війни та телемарафону. Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану
Бізнес
|Власник брендів Tecno та Infinix вперше увійшов до топ-5 виробників смартфонів
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера
|OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari