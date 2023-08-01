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АНАЛІТИКА

Ексменеджерка Полякова купила вже друге інтернет-видання, – ЗМІ

13:41 01.08.2023 |

Політика

 

В Україні може з'явитися ще одна медіагрупа. Нею володіє Тетяна Снопко, яка раніше працювала в Noosphere Макса Полякова і співпрацювала з власником кіберспортивної команди Navi Максимом Кріппою.

Як пише NV із посиланням на реєстр Мін'юсту, у червні Снопко стала кінцевою власницею компанії "Українські медійні системи", яка володіє сайтом Glavcom.ua.

Замість засновників "Главкому" Віктора Шлінчака і Юлії Лимар власником тепер значиться компанія "Хаб Главком" Снопко.

Шлінчак і Снопко відмовилися від коментарів, пославшись на те, що угоду не завершено. Права на бренд Glavcom поки досі належать Шлінчаку і Лимар

"Главком" - старий проіндексований український інформаційний ресурс. У червні його трафік сягнув 19,3 млн переглядів сторінок.

До осені 2021 року Тееетяна Снопко керувала комунікаціями в компанії "Ноосфера" бізнесмена Максима Полякова, який розвивав у США аерокосмічну компанію Firefly, але був змушений продати свою частку на вимогу американського уряду.

За даними youcontrol, наприкінці минулого року Снопко стала власницею компаній "Комунікаційний хаб Економіка" та "Медіаманія", які ведуть проєкти Delo.ua, ТОП-100, Wo.mo, Marketing Media Review та проводять низку бізнес-івентів.

Як зазначають журналісти, які проаналізували соцмережі Снопко, одразу після виходу з "Ноосфери" жінка не мала жодних планів займатися медіабізнесом.

Окрім Полякова, Снопко співпрацювала з його колишнім бізнес-партнером Максимом Кріппою, розповів NV співрозмовник на медіаринку.

Кріппа до останнього часу був маловідомим бізнесменом, засновником десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення. На початку 2022-го він став офіційним власником української кіберспортивної команди Navi. Крім того, в його будинку в Броварах зареєстровано компанію "Смартленд", яка більш ніж за 1 млрд грн придбала київський готель "Дніпро".

З кінця минулого року на сайті delo.ua, який тепер належить Снопко, з'явилися компліментарні новини про Кріппу, присвячені успіхам Navi та його допомозі ЗСУ.

Снопко визнала знайомство. За її словами, вона надавала Кріппі консультаційні послуги, але їх деталі - під угодою про нерозкриття. "Я ні на кого не працюю", - запевнила Снопко журналістів.

Водночас у благодійному фонді Кріппи заперечили його участь в угоді, пов'язаною з купівлею медіа-ресурсів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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