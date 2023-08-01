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АНАЛІТИКА

Голова Нацради з телерадіо Герасим'юк: Регулювання онлайну є світовою тенденцією

11:41 01.08.2023 |

Політика

 

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявляє, що регулювання онлайн-сегмента інформаційного простору є світовою тенденцією, і з часом в Україні ці норми розширюватимуться.

"Закон "Про медіа" не передбачає підзвітності соцмереж чи інших платформ спільного доступу до відео. Він уперше в історії України запроваджує регуляцію онлайн-простору, проте фактично не зачіпає цифрові платформи. Коли закон був ще проєктом і над ним працювала робоча група, багато галасу здіймалося навколо регулювання інтернету, що трактувалося як капітальний наступ на свободу слова. Хоча регулювання онлайну - нормальна й необхідна практика в усьому демократичному світі. Проте розробники закону... зупинилися на вкрай обережному ліберальному підході, як першому кроці", - сказала Герасим'юк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова Нацради зазначила, що на сьогодні діє добровільна реєстрація онлайн-медіа, і блогери також можуть реєструватися як онлайн-медіа за бажання та заради переваг, які така реєстрація надає їхній діяльності.

За її словами, з платформами доступу до інформації та відео Національна рада може укладати меморандуми про співпрацю і звертатися з проханням видалити певний контент, якщо він порушуватиме українське законодавство про медіа. "Про більше поки що не йдеться. Водночас ми усвідомлюємо, що регулювання онлайну є невідкладною світовою тенденцією, і до цього йдуть десятки країн. Тому з часом і в Україні ці норми будуть розширюватися і доповнюватися новими", - додала Герасим'юк.

Щодо блогерів, які не реєструватимуться, голова Нацради заявила, що до моменту їхньої реєстрації вони не є суб'єктам у сфері медіа і підстав застосовувати до них заходи реагування немає.

"Однак відповідно до закону (п. 14, ст. 92) Національна рада може звертатися до іноземних провайдерів аудіовізуальних медіасервісів на замовлення, а також провайдерів платформ спільного доступу до інформації щодо обмеження поширення на території України програм і користувацької інформації чи відео, які порушують вимоги статей 36, 42, 119 закону. Тобто вимога дотримуватися норм закону щодо контентних обмежень стосується всіх - і зареєстрованих медіа, і незареєстрованих суб'єктів", - заявила вона.

Герасим'юк наголосила, що якщо блогер порушує вимоги закону, регулятор уповноважений розпочати комунікацію з адміністратором платформи, на якій цей блогер діє, також порушення дає підстави просити про видалення відповідного контенту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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