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Нацрада з телерадіомовлення працює над реєстром медіасуб'єктів та електронним кабінетом - Герасим 'юк
11:34 01.08.2023 |
Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявляє, що перший етап реалізації нового реєстру суб'єктів у сфері медіа буде здійснено у вересні 2023 року.
"Національна рада веде реєстр як базу даних відомостей про ліцензіатів і реєстрантів. Над реєстром як комунікаційною платформою між регулятором та суб'єктами у сфері медіа у визначенні закону "Про медіа" зараз ведеться робота", - сказала Герасим'юк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За її словами, реєстр створюють у рамках спільної роботи Національної ради та Міністерства цифрової трансформації, його буде реалізовано на державній платформі для ведення публічних електронних реєстрів.
"Орієнтовно перший етап буде завершено у вересні цього року. Національна рада неодноразово зверталася до Міністерства фінансів про сприяння у вирішенні питань фінансування завдань із розроблення та введення в експлуатацію Реєстру суб'єктів у сфері медіа та електронного кабінету, визначених законом", - підсумувала Герасим'юк.
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