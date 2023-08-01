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АНАЛІТИКА

ДБР оголосило підозри про ухилення від військової служби трьом депутатам Київради

10:40 01.08.2023 |

Політика

 

Правоохоронці оголосили підозри про ухиляння від військової служби трьом депутатам Київської міської ради та одному помічнику депутата Київради.

"Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону за матеріалами СБУ повідомили про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.

Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один - помічник депутата Київради, протягом року не з'являлись на військову службу.

"Зловмисники "організували" для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому один із депутатів навіть отримував грошове забезпечення з частини, де нібито проходив службу. Військовослужбовців підозрюють в ухиленні від несення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років", - ідеться в повідомленні ДБР.

Як повідомляється, наразі слідство ініціює клопотання щодо тримання підозрюваних під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюють осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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