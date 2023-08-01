Нардепа Холодова виключили з партії «Слуга народу»

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк виключила народного депутата Андрія Холодова (фракція "Слуга народу") із політичної сили.

"У Верховну Раду України надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. У свою чергу як голова партії "Слуга Народу" підписала розпорядження про виключення його з партії", - повідомила Шуляк у фейсбуці у понеділок.

Вона зазначила, що партія "Слуга Народу" неодноразово демонструвала, що їй не по дорозі з тими, хто вирішив ігнорувати її принципи та цінності. "Тому зайняли лідерську позицію у питанні очищення команди від людей, що дискредитували себе. Ця робота ведеться і на центральному, і на місцевому рівнях: ми виключаємо з партії тих, хто нівелював інтереси держави, ми позбавляємо таких осіб посад в осередках", - наголосила Шуляк.

Вона також зазначила, що люди, які не в змозі захищати інтереси держави та її громадян, повинні самостійно складати повноваження. Шуляк закликала "всіх, хто нівелює цінності країни, залишити мандати та звільнити місця для тих, хто хоче і працюватиме".

Холодов виїхав з України на початку 2023 року і не повертався навіть на засідання парламенту. За даними електронних протоколів на сайті Верховної Ради, протягом півроку він не відвідував засідання та не брав участі у голосуваннях.

За даними проєкту "Схеми" видання "Радіо Свобода", наразі нардеп перебуває з родиною на Кіпрі, де у них - маєток і бізнес. За даними медіа, щонайменше у червні та липні 2022 року, а також - у травні та липні 2023-го Холодов перебував на цьому острові. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він виїжджав із України 12 разів.

У 2019 році Холодов був обраний народним депутатом ІХ скликання від партії "Слуга народу" (22-й номер у списку як безпартійний). Він є членом однойменної фракції у парламенті, а також заступником голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.