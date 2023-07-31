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АНАЛІТИКА

Ткаченко про подальшу роботу в команді президента: Була розмова щодо цього, але я запропонував тайм-аут

17:58 31.07.2023 |

Політика

 

Колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що діалог щодо його подальшої роботи в команді президента перебуває на паузі з його ініціативи.

"У нас була розмова щодо цього. Але я сказав: давайте візьмемо тайм-аут, подумаємо", - сказав Ткаченко в інтерв'ю виданню "ВВС Україна", відповідаючи на запитання, чи залишиться він у команді президента після звільнення з посади міністра.

За його словами, йшлося про те, щоб залишитися в команді в іншій ролі.

"Але це приватні розмови між мною і прем'єром, Кабміном", - зазначив він.

На уточнювальне запитання про те, що його нібито розглядали на посаду заступника голови Офісу президента, який курирував би гуманітарну сферу, Ткаченко заявив, що "у чуток завжди є присмак недосконалості. У чомусь вони відповідають дійсності, але дуже неточно. Тому я їх ніколи не коментую".

Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада підтримала відставку Ткаченка з посади глави Мінкультури. 28 липня Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов'язків міністра культури чинного першого заступника Ростислава Карандєєва.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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