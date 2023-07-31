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АНАЛІТИКА

Пентагон закупить для ЗСУ пів тисячі терміналів Starlink

 

Міністерство оборони США (Пентагон) закупить для Збройних сил України (ЗСУ) 400-500 терміналів супутникового інтернету Starlink, повідомляє американське видання The New York Times (NYT) із посиланням на джерела.

Угоду з придбання Пентагоном "старлінків" для ЗСУ схвалив у червні міністр оборони США Ллойд Остін. За інформацією видання, її умови передбачають, що Пентагон отримає можливість контролювати налаштування інтернет-сигналу Starlink для того, щоб самостійно визначати території, на яких діятимуть ключові функції станцій, необхідні для "виконання певних завдань".

NYT припускає, що міноборони США ухвалило таке рішення для того, щоб забезпечити ЗСУ зв'язком без побоювань, що власник Starlink Ілон Маск зможе відключити пристрої або обмежити їхню роботу.

Ілон Маск контролює роботу Starlink в Україні

Раніше NYT повідомляло, що в 2022 році Маск відмовився виконати прохання українських військових увімкнути супутниковий інтернет Starlink на території анексованого Росією Криму. Видання вказувало, що ЗСУ збиралися провести спецоперацію зі знищення кораблів РФ у Чорному морі за допомогою морського дрона, однак після відмови Маска їм довелося змінити стратегію бойових дій.

На початку цього року стало відомо, що, побоюючись "ескалації та третьої світової війни", компанія SpaceX обмежила роботу Starlink у такий спосіб, щоб ЗСУ не змогли використати термінали для управління дронами в бойових діях.

Водночас під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року, коли деокупували Херсон, українські військові звернулися до Маска з проханням відновити інтернет-зв'язок у тих районах, де наступала армія. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, тоді SpaceX відреагував "дуже оперативно".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, SpaceX
 

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