Маск відмовив ЗСУ у проханні включити Starlink у районі окупованого Криму, - NYT

Американський бізнесмен Ілон Маск відмовив Збройним силам України у проханні увімкнути Starlink у районі Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання зазначає, що Starlink часто є єдиним способом отримати доступ до Інтернету в зонах військових дій, віддалених районах і місцях, які постраждали від стихійних лих.

За словами джерел видання, знайомих із ситуацією, Маск неодноразово обмежував доступ до Starlink під час військових дій.

"У якийсь момент він відмовив українським військовим у проханні увімкнути Starlink у районі Криму, що вплинуло на стратегію ведення бойових дій", - ідеться в матеріалі.