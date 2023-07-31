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Маск відмовив ЗСУ у проханні включити Starlink у районі окупованого Криму, - NYT
09:51 31.07.2023 |
Американський бізнесмен Ілон Маск відмовив Збройним силам України у проханні увімкнути Starlink у районі Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Видання зазначає, що Starlink часто є єдиним способом отримати доступ до Інтернету в зонах військових дій, віддалених районах і місцях, які постраждали від стихійних лих.
За словами джерел видання, знайомих із ситуацією, Маск неодноразово обмежував доступ до Starlink під час військових дій.
"У якийсь момент він відмовив українським військовим у проханні увімкнути Starlink у районі Криму, що вплинуло на стратегію ведення бойових дій", - ідеться в матеріалі.
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