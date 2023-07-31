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АНАЛІТИКА

Українські військові показали вітчизняний морський дрон-камікадзе

08:57 31.07.2023 |

Політика

Українські військові показали вітчизняний морський дрон-камікадзе

 

Українські військові розповіли про можливості вітчизняного морського надводного безпілотника MAGURA V5.

Також вони продемонстрували його ходові та маневрені характеристики.

Вітчизняний безпілотник показали в сюжеті CNN.


MAGURA V5 може проводити розвідку, спостереження і пошуково-рятувальні операції на морі та бути безпілотником-камікадзе.

Дрон створений для використання у відкритому морі. Він розроблений і виробляється повністю в Україні.

Форма нижньої частини корпусу безпілотного судна свідчить, що він призначений для руху з високою швидкістю.

У середній частині безпілотник має невелику надбудову, попереду якої, розташований комплекс з поворотними камерами. MAGURA V5 може долати відстань до 800 кілометрів.

Дроном управляють за допомогою спеціального переносного пульта з екранами і набором клавіш та перемикачів.

Оператор за допомогою камер бачить обстановку довкола безпілотника і може керувати ним до моменту ураження визначеної цілі.

Заявлені характеристики MAGURA V5:

* Довжина: 5,5 м;
* Ширина: 1,5 м;
* Крейсерська швидкість: 22 вузли;
* Максимальна швидкість: 42 вузли;
* Зв'язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.

Українські військові показали вітчизняний морський дрон-камікадзе

 

У якості дрона-камікадзе він може уражати надводні кораблі противника, як у морі так і на військових базах у бухтах. Для цього вітчизняний морський безпілотник може нести до 320 кілограмів вибухівки.

Такі дрони неодноразово атакували російські військові кораблі та чорноморські військово-морські бази флоту країни-агресора на тимчасово окупованій території.

Силует цього безпілотного судна схожий з тими морськими дронами, які раніше потрапляли на відео під час атак на Севастопольську бухту і на надводні кораблі ВМФ РФ

Також американські журналісти у сюжеті стверджують, що Керченський міст, який з'єднує тимчасово окупований Крим та Росію, був уражений двома такими морськими дронами. Це призвело до пошкодження прольоту та дорожнього полотна.
За матеріалами: Мілітарний
 

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