Фінансові новини
- |
- 31.07.23
- |
- 19:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські військові показали вітчизняний морський дрон-камікадзе
08:57 31.07.2023 |
Українські військові розповіли про можливості вітчизняного морського надводного безпілотника MAGURA V5.
Також вони продемонстрували його ходові та маневрені характеристики.
Вітчизняний безпілотник показали в сюжеті CNN.
MAGURA V5 може проводити розвідку, спостереження і пошуково-рятувальні операції на морі та бути безпілотником-камікадзе.
Дрон створений для використання у відкритому морі. Він розроблений і виробляється повністю в Україні.
Форма нижньої частини корпусу безпілотного судна свідчить, що він призначений для руху з високою швидкістю.
У середній частині безпілотник має невелику надбудову, попереду якої, розташований комплекс з поворотними камерами. MAGURA V5 може долати відстань до 800 кілометрів.
Дроном управляють за допомогою спеціального переносного пульта з екранами і набором клавіш та перемикачів.
Оператор за допомогою камер бачить обстановку довкола безпілотника і може керувати ним до моменту ураження визначеної цілі.
Заявлені характеристики MAGURA V5:
* Довжина: 5,5 м;
* Ширина: 1,5 м;
* Крейсерська швидкість: 22 вузли;
* Максимальна швидкість: 42 вузли;
* Зв'язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.
У якості дрона-камікадзе він може уражати надводні кораблі противника, як у морі так і на військових базах у бухтах. Для цього вітчизняний морський безпілотник може нести до 320 кілограмів вибухівки.
Такі дрони неодноразово атакували російські військові кораблі та чорноморські військово-морські бази флоту країни-агресора на тимчасово окупованій території.
Силует цього безпілотного судна схожий з тими морськими дронами, які раніше потрапляли на відео під час атак на Севастопольську бухту і на надводні кораблі ВМФ РФ
Також американські журналісти у сюжеті стверджують, що Керченський міст, який з'єднує тимчасово окупований Крим та Росію, був уражений двома такими морськими дронами. Це призвело до пошкодження прольоту та дорожнього полотна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вирішив жити на Кіпрі: Ще один нардеп від «Слуги народу» вирішив скласти мандат
|«Батьківщину-матір» у Києві перейменують
|WSJ: Саудівська Аравія планує переговори щодо України без РФ, запрошені чиновники з 30 країн
|Зеленський ветував закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ткаченко про подальшу роботу в команді президента: Була розмова щодо цього, але я запропонував тайм-аут
|Е-декларування: шпарини для приховування залишаються?
|Вирішив жити на Кіпрі: Ще один нардеп від «Слуги народу» вирішив скласти мандат
|В Україні створять центр із ремонту турецьких Bayraktar
|Збройова компанія Rheinmetall завершує навчання українців для роботи на новому заводі в Україні
|«Батьківщину-матір» у Києві перейменують
Бізнес
|Власник брендів Tecno та Infinix вперше увійшов до топ-5 виробників смартфонів
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера
|OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari