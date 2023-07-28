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Кабмін призначив Карандєєва т.в.о. міністра культури
17:44 28.07.2023 |
Кабінет Міністрів України на засіданні у п'ятницю, 28 липня, призначив тимчасовим виконувачем обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва, повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.
"Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра культури та інформаційної політики України на Карандєєва Ростислава Володимировича", - написав Мельничук у телеграм-каналі.
Раніше Карандєєв обіймав посаду першого заступника міністра культури та інформаційної політики України.
Як повідомлялося, в четвер, 27 липня, Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади глави Мінкультури. "За" проголосував 321 депутат.
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