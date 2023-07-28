Катар виділяє $100 мільйонів на подолання гуманітарної кризи в Україні - прем'єр

Катар виділяє 100 млн доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні і 20 млн доларів для забезпечення африканських країн продовольством.

Про це заявив Премʼєр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль Тані на спільному з українським колегою Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наш державний правитель готовий виділяти гроші і вже виділив 100 млн доларів для подолання кризи, яка відбувається. Передбачається, що гроші можуть витрачатися на відбудову зруйнованої інфраструктури та для забезпечення питною водою людей у постраждалих регіонах", - сказав він.

Премʼєр-міністр України зі свого боку подякував колезі за гуманітарну підтримку та уточнив, що, крім іншого, гроші спрямують на відновлення у сферах медичного забезпечення і освіти, гуманітарне розмінування та інші гуманітарні проєкти.

Аль Тані додав, що Катар готовий надати всі необхідні засоби для того, щоб зменшити проблему гуманітарних прав в Україні або взагалі її усунити. За його словами, Катар збирається надати допомогу тим, хто був змушений залишити окуповані території.

Також урядовець оголосив, що Катар виділяє 20 млн доларів у рамках нової угоди, за якою африканські країни зможуть отримати необхідну кількість продовольства, ще виділяє 50 стипендій для навчання українців у катарських університетах.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Президент України вперше виступив на саміті Ліги арабських держав, де закликав лідерів приєднатися до втілення української Формули миру.