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Катар виділяє $100 мільйонів на подолання гуманітарної кризи в Україні - прем'єр
15:56 28.07.2023 |
Катар виділяє 100 млн доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні і 20 млн доларів для забезпечення африканських країн продовольством.
Про це заявив Премʼєр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль Тані на спільному з українським колегою Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Наш державний правитель готовий виділяти гроші і вже виділив 100 млн доларів для подолання кризи, яка відбувається. Передбачається, що гроші можуть витрачатися на відбудову зруйнованої інфраструктури та для забезпечення питною водою людей у постраждалих регіонах", - сказав він.
Премʼєр-міністр України зі свого боку подякував колезі за гуманітарну підтримку та уточнив, що, крім іншого, гроші спрямують на відновлення у сферах медичного забезпечення і освіти, гуманітарне розмінування та інші гуманітарні проєкти.
Аль Тані додав, що Катар готовий надати всі необхідні засоби для того, щоб зменшити проблему гуманітарних прав в Україні або взагалі її усунити. За його словами, Катар збирається надати допомогу тим, хто був змушений залишити окуповані території.
Також урядовець оголосив, що Катар виділяє 20 млн доларів у рамках нової угоди, за якою африканські країни зможуть отримати необхідну кількість продовольства, ще виділяє 50 стипендій для навчання українців у катарських університетах.
Як повідомляв Укрінформ, у травні Президент України вперше виступив на саміті Ліги арабських держав, де закликав лідерів приєднатися до втілення української Формули миру.
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