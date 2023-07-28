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Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та тисячі патронів до них
14:13 28.07.2023 |
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький уряд.
У новий пакет допомоги увійшли:
* 6 ЗСУ Gepard 1А2 та понад 15 тисяч боєприпасів
* 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun
* 13 розвідувальних дронів Vectror
* 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206
* 2,6 тисяч димових снарядів
Також нашим війська передано машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.
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