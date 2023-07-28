Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та тисячі патронів до них

"Ми не плануємо передавати літаки F-16, але що стосується навчань, то якщо з українського боку прозвучить добре прохання і добра пропозиція, то ми, звичайно, це розглянемо, але не на основі taken for granted (само собою є зрозумілим - ред.)", - розповів Пшидач.