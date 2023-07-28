Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та тисячі патронів до них

 

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький уряд.

У новий пакет допомоги увійшли:

* 6 ЗСУ Gepard 1А2 та понад 15 тисяч боєприпасів

* 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun

* 13 розвідувальних дронів Vectror

* 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206

* 2,6 тисяч димових снарядів

Також нашим війська передано машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,7228
  0,2670
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0427  0,11 0,30 37,7963  0,17 0,45
EUR 40,9043  0,04 0,10 41,8683  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес