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АНАЛІТИКА

Нардеп «Слуги народу» Кривошеєв написав заяву про вихід з партії: «Я противник ініціатив Гетманцева»

10:09 28.07.2023 |

Політика

 

"Слуга народу" Ігор Кривошеєв заявив про вихід з партії через незгоду кадровою політикою політсили.

За словами нардепа, він подав дві офіційні заяви - про вихід із політичної ради партії голові політради партії "Слуга народу" Давиду Арахамії та про вихід із партії "Слуга народу" - голові політсили Олені Шуляк, передає Цензор.НЕТ.

"Усім відомо про скандали з нардепами Арістовим та Тищенком... Вони покарані і ніби питання вичерпано - але треба визнати, що це кадрова проблема партії, і вона системна. Вони обидва - це результат кадрової політики партії", - сказав парламентарій.


Кривошеєв додав, що йому соромно, що він раніше про це мовчав, але "є речі, про які зараз мовчати не можна". Так, Кривошеєв планує публічно критикувати ініціативи Данила Гетманцева.

"Я противник ініціатив Данила Гетманцева, але він має безпрецедентний партійний мандат на просування своїх ідей. Було би дивно публічно його критикувати, будучи членом партії, саме тому я вирішив вийти з партії "Слуга народу", - пояснює Кривошеєв.

Ігор Кривошеєв був обраний до Верховної Ради у 2019 році від партії "Слуга народу".

Під час президентських виборів 2019 року очолював "Команду Зеленського" у Закарпатській області. Був довіреною особою Зеленського у ТВО №68 (Закарпатська область).
 

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